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"أيتام داعش".. روسيا تستعيد عشرات الأطفال من سوريا

أخبار روسيا

Sputnik
طفل روسي تمت استعادته من سوريا - صورة أرشيفية
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أعلنت الحكومة الروسية اليوم الجمعة عن استعادتها دفعة جديدة من الأطفال الذين كانو برفقة ذويهم المتطرفين عندما غادروا من البلاد للقتال في سوريا، والذين ولدوا هناك من هؤلاء الأباء.

وأكد المكتب الإعلامي لمفوضة الرئاسة الروسية لحقوق الطفل، آنا كوزنيتسوفا، في بيان له أن طائرة تابعة لسلاح الجو الروسي تتوجه الآن من سوريا إلى روسيا وعلى متنها 31 طفلا تتراوح أعمارهم بين عامين و16 عاما.

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وأشار البيان إلى أن هؤلاء الأطفال عثر عليهم في المخيمات والسجون في سوريا، وسيتم تسليم الوصاية عليهم إلى أقاربهم في ستة أقاليم روسية، بعد خضوعهم للفحوصات وإجراءات الحجر الصحي اللازمة.

ويأتي ذلك على خلفية زيارة كوزنيتسوفا إلى دمشق حيث التقت السيدة الأولى في سوريا، أسماء الأسد، ونائب وزير الخارجية السوري، فيصل مقداد.

وأصبحت روسيا أول دولة شرعت في استعادة "أيتام داعش" الذين تم العثور عليهم في العراق وسوريا، بعد أسر أو قتل ذويهم الإرهابيين.

المصدر: تاس

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