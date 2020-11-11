روسيا وتركيا تنشآن مركزا مشتركا للمراقبة في قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو وأنقرة وقعتا مذكرة لإطلاق مركز مشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: "إنشاء مركز المراقبة المشترك في قره باغ، سيسمح بمرقابة الامتثال لوقف الأعمال العدائية في الإقليم".

وبحث وزير الدفاع الروسي في اتصال هاتفي مع نظيره التركي خلوصي أكار الثلاثاء تسوية النزاع في قره باغ والوضع في سوريا.

ويأتي ذلك بعد يوم من الإعلان عن توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان اتفاقا لوقف الحرب في قره باغ.

وينص الاتفاق على نشر قوات حفظ سلام روسية على امتداد خط التماس في قره باغ، على أن يكون لتركيا دور في المراقبة على وقف إطلاق النار عبر مركز روسي تركي مشترك سيفتتح في أذربيجان لهذا الغرض.

المصدر: "الدفاع الروسية"