شويغو يبحث مع أكار التسوية في قره باغ وسوريا

بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في اتصال هاتفي مع نظيره التركي خلوصي أكار، تسوية النزاع في قره باغ والوضع في سوريا.

وجاء في بيان عن وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، أن "وزيري الدفاع الروسي والتركي بحثا تسوية النزاع في قره باغ وتبادلا الآراء حول إرساء الاستقرار في سوريا".

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ويأتي ذلك بعد يوم من الإعلان عن توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان اتفاق وقف الحرب في قره باغ.

وينص الاتفاق على نشر قوات حفظ سلام روسية على امتداد خط التماس في قره باغ، على أن يكون لتركيا دور في المراقبة على وقف إطلاق النار عبر مركز روسي تركي مشترك سيفتتح في أذربيجان لهذا الغرض.

المصدر: وكالات