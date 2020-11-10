علييف يعتذر لبوتين على إسقاط المروحية الروسية

أجرى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للاعتذار عن إسقاط القوات الأذرية مروحية عسكرية روسية على الحدود مع أرمينيا بالخطأ.

وأكد علييف لبوتين أن المسؤولين عن الحادث سيحاسبون، وسيتم إبلاغ موسكو بذلك، حسبما جاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي للرئيس الأذربيجاني.

وكانت أذربيجان قد اعترفت بإساقطها مروحية عسكرية روسية من طراز "مي-24" بالخطأ فوق الحدود مع أرمينيا، وقدمت اعتذارا رسميا لروسيا، مؤكدة استعدادها لتعويض الجانب الروسي.

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وفتحت سلطات أذربيجان تحقيقا في الحادث وبعث وزير الدفاع الأذربيجاني ببرقية تعزية إلى نظيره الروسي سيرغي شويغو.

وأسفر الحادث عن مقتل اثنين من أفراد طاقم المروحية وإصابة ثالث.

وقالت الخارجية الروسية إنها تقيم إيجابيا اعتراف أذربيجان بمسؤوليتها عن الحادث.

المصدر: وكالات