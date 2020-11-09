وزير دفاع أذربيجان يوجه برقية تعزية لنظيره الروسي في ضحيتي المروحية
Sputnik VADIM SAVITSKY
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p49y
أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن وزير الدفاع ذاكر غسانوف، بعث ببرقية إلى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عزاه فيها بضحيتي حادث إسقاط أذربيجان للمروحية العسكرية الروسية بالخطأ.
وكانت أذربيجان قد اعترفت يوم الاثنين بإساقطها مروحية عسكرية روسية من طراز "مي-24" بالخطأ فوق الحدود مع أرمينيا، وقدمت اعتذارا رسميا لروسيا، مؤكدة استعدادها لتعويض الجانب الروسي.
وأسفر الحادث عن مقتل اثنين من طاقم المروحية وإصابة ثالث.
وقالت الخارجية الروسية إنها تقيم إيجابيا اعتراف أذربيجان بمسؤوليتها عن الحادث.
المصدر: نوفوستي