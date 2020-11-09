وزير دفاع أذربيجان يوجه برقية تعزية لنظيره الروسي في ضحيتي المروحية

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن وزير الدفاع ذاكر غسانوف، بعث ببرقية إلى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عزاه فيها بضحيتي حادث إسقاط أذربيجان للمروحية العسكرية الروسية بالخطأ.

إقرأ المزيد

وكانت أذربيجان قد اعترفت يوم الاثنين بإساقطها مروحية عسكرية روسية من طراز "مي-24" بالخطأ فوق الحدود مع أرمينيا، وقدمت اعتذارا رسميا لروسيا، مؤكدة استعدادها لتعويض الجانب الروسي.

وأسفر الحادث عن مقتل اثنين من طاقم المروحية وإصابة ثالث.

وقالت الخارجية الروسية إنها تقيم إيجابيا اعتراف أذربيجان بمسؤوليتها عن الحادث.

المصدر: نوفوستي