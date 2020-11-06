مدير الاستخبارات الخارجية الروسية يتحدث عن طريقة تعامل بوتين مع معلومات الجهاز

كشف سيرغي ناريشكين، مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، جوانب من تعامل الرئيس فلاديمير بوتين مع معلومات هذا الجهاز.

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ولفت ناريشكين في تصريح بالخصوص، إلى أن فلاديمير بوتين، الذي خدم سابقا في الاستخبارات الخارجية، يعرف التفاصيل الدقيقة لهذه المهنة وخصوصياتها.

وقال: "يعمل الرئيس بحذر شديد مع المعلومات الاستخباراتية. هو يعمل كمحترف، ويفهم قيمة هذه المعلومات أو تلك، ويدون الملاحظات. ونحن نعمل مع هذه الملاحظات، ونوضح بعضها، ونجيب عن أسئلة الرئيس. وبالطبع، راحة كبيرة أن أعمل مع قائد يعرف التفاصيل الدقيقة لهذا العمل".

وذكر ناريشكين أن الاستخبارات الخارجية الروسية تبلغ رئيس البلاد عمليا من دون عطل أو إجازات، وذلك لأنها "تتلقى معلومات من جميع القارات، باستثناء القارة القطبية الجنوبية".

وأوضح في هذا الشأن أن الاستخبارات تجري بالطبع تحليلا دقيقا للغاية وتبلغ الرئيس بالخلاصة.

وأفاد مدير الاستخبارات بأنه يبلغ الرئيس الروسي مباشرة بالمعلومات، مشيرا إلى أن "جميع تقارير الاستخبارات الخارجية وجميع الوثائق، نبلغ بها شخصيا".

يشار إلى أن فلاديمير بوتين عمل بين عامي 1985 – 1990 في المديرية الرئيسية الأولى لجهاز "كي جي بي" السوفيتي، في مدينة دريسدن بألمانيا الشرقية في ذلك الوقت.

المصدر: نوفوستي