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روسيا تسجل 355 وفاة و18648 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

أخبار روسيا

روسيا تسجل 355 وفاة و18648 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية
Reuters Maxim Shemetov
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أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 355 حالة وفاة جديدة و18648 إصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لأخر أرقام وبيانات المركز الروسي لمكافحة الوباء، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 28828 حالة منذ بدء تفشي الوباء، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات مليون و673686 حتى الآن.

وأكد المركز أن 15331 شخصا تماثلوا للشفاء اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء، إلى مليون و251364 شخصا.

وسجلت السلطات الصحية 5150 إصابة جديدة في العاصمة، أكثر المدن الروسية تضررا جراء تفشي الوباء.

وقال المركز الروسي لمكافحة الوباء إن 23.7% من الإصابات، التي تم تسجيلها خلال اليوم الماضي، لم تظهر عليها أعراض المرض.

يتبع ..

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