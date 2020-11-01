بوتين: تكيفت مع العمل عن بعد

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه تكيف مع أسلوب العمل عن بعد التزاما بالإجراءات الصحية الوقائية في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقال بوتين، خلال منتدى "روسيا تنادي!" الاقتصادي، اليوم الأحد، ردا على سؤال من رئيس بنك "في تي بي"، أندريه كوستين، حول مدى صعوبة التواصل عبر الفيديو: "تكيفت مع هذا الأسلوب من العمل. التواصل مباشرة مع الجمهور يثير اهتماما أكبر وهو يأتي بطريقة أكثر نشاطا، لكن وجود مثل هذه الإمكانيات أمر جيد".

وأشار إلى أن الاتصال عبر الفيديو يسمح بعدم تعطيل المشاركين في الاجتماع عن عملهم الجاري مع جمع العدد الأقصى للمسؤولين المعنيين.

وسبق أن أكد الكرملين أن إدارة الرئيس الروسي اتخذت كافة الإجراءات الوقائية الضرورية لضمان عدم انتشار فيروس كورونا في محيط بوتين، مشيرا إلى أنه يتلقى كل المعلومات اللازمة حول سير الجائحة في البلاد من قبل الجهات المكلفة بمكافحتها.

المصدر: وكالات