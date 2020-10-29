مشاهد تحبس الأنفاس.. تجربة جديدة لمنظومة روسية مضادة للصواريخ

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لتجربة إطلاق منظومة دفاع صاروخية جديدة في ميدان التدريب "ساري شاغان" في كازاخستان.

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واستعرض مقطع الفيديو الذي نشر على قناة وزارة الدفاع الروسية في "يوتيوب"، من عدة زوايا حركة رتل من الآليات العسكرية، تلتها مشاهد لتحميل الصاروخ على منصة الإطلاق تحت الأرض.

كما جرى تصوير عملية الإطلاق من زوايا مختلفة، حيث يظهر الصاروخ وهو ينطلق إلى أعلى ثم يندفع بسرعة في مسار قريب من الشكل الأفعواني.

ونظرا للأجواء الغائمة، لا يمكن للمشاهد إلا رؤية المرحلة الأولى من انطلاق هذا الصاروخ من هذه المنظومة الجديدة المضادة للصواريخ.

وكان أعلن في وقت سابق، أن عملية الإطلاق الصاروخية جرت بنجاح، وأن الصاروخ "أكد تماما الخصائص التي يتميز بها، وأصاب الهدق الافتراضي بدقة كبيرة".

يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت أعلنت عن إجراء تجارب سابقة على منظومة الدفاع الصاروخية الجديدة في هذا المكان نفسه، في شهري يونيو ويوليو 2019، وفي فبراير ويوليو وأغسطس وديسمبر من عام 2018، وفي نوفمبر 2017.

المصدر: نوفوستي