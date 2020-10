بمناسبة المولد النبوي.. 100 ألف روبل لكل مولود اسمه محمد في الشيشان - فيديو

View this post on Instagram

хоть наиболее известным из них и является Мухаммад. Из числа его имён: Ахмад («Наиболее восхваляемый» или «Восхваляющий (Аллаха) больше всех»), Махмуд («Восхваляемый [Аллахом и творениями за его благонравие]»), Хамид («Восхваляющий [Господа]»), Амин («Надежный [и в мирских делах, и в деле донесения Божественного откровения]»), Шахид («Свидетель [который будет свидетельствовать о делах своей общины в Судный день]) и многие другие. Женами Пророка Мухаммада ﷺ за всю его жизнь были следующие благочестивые женщины, которых Аллах назвал матерями правоверных: Хадиджа, Савда, Аиша, Хафса, две Зейнаб, Джувайрия, Сафия, Рамла, Хинд, Маймуна. У нашего господина Мухаммада ﷺ было семеро детей: три сына и четыре дочки. Сыновей звали Абдуллах, Ибрахим и Касим. Имена дочерей Посланника Аллаха ﷺ: Уммукульсум, Фатыма, Рукайя и Зайнаб. Аль-Хасан и аль-Хусайн, которых посланник Аллаха ﷺ очень сильно любил, являлись его внуками — сыновьями Фатымы и Али (да будет доволен ими Аллах). Что касается благородных сподвижников, которых Аллах сделал помощниками пророка ﷺ в распространении истинной веры, то их было очень много, и мы ограничимся лишь наиболее известными из них: Абу Бакр, Умар, Усман, Али, Саид, Са’д, Тальха, Амир, Зубайр, Абдуррахман, — перечисленные люди были обрадованы Раем ещё при жизни. Салман — имя сподвижника, который прибыл из далеких персидских земель, чтобы воочию увидеть пророка ﷺ и принять веру. Сухайб — сподвижник, оставивший несметное богатство неверным Мекки, дабы обрести возможность переселиться в Медину. Абдуллах — так звали многих значимых сподвижников, к которым относятся сын Умара ибн аль-Хаттаба.