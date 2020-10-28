زيوغانوف يتوعد كل من يدعو لدفن لينين "بعصا غليظة"

توعد رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية غينادي زيوغانوف، بالتصدي "بعصا غليظة"، لكل من يصر على دفن جثة فلاديمير لينين.

وقال زيوغانوف: "يتحدث البعض عن نيتهم القدوم إلى هنا للحفر، وانتشال البعض ورميهم. ليعلم كل هؤلاء، أننا سنطارد كل المحرضين بعصا غليظة من خشب البلوط".

قبل ذلك اليوم الأربعاء، شارك زيوغانوف، مع ممثلين عن الحزب الشيوعي ومنظمات يسارية أخرى في موسكو، في وضع الزهور عند ضريح لينين عشية الذكرى السنوية الـ 102 لإنشاء الكومسومول السوفيتي ( اتحاد الشباب الشيوعي).

إقرأ المزيد

وبعد مراسم وضع الزهور، دان زعيم الشيوعيين، المحاولات الدورية من جانب العديد من السياسيين على إثارة موضوع دفن لينين، وأشار إلى دفن عدد كبير من الشخصيات التاريخية، بالقرب من جدار الكرملين.

في وقت سابق، أعلن اتحاد المهندسين المعماريين في روسيا، عن مسابقة لاختيار أفضل فكرة، لإعادة هيكلة ضريح لينين فنيا في الساحة الحمراء.

وذكر الاتحاد، أن الهدف من المسابقة هو "إنشاء بنك أفكار لإعادة هيكلة الضريح".

وجاء في نص المسابقة: "مع الأخذ في الاعتبار التقارب بين الضريح - أشهر مبنى قام بتصميمه المعماري شوسيف، ومتحف العمارة الروسية الذي قام بتأسيسه في شارع فوزدفيجنكا بوسط موسكو، يبدو أنه من المناسب تحويل الضريح إلى فرع من هذا المتحف، مع تخصيصه لسرد تاريخ تصميم وبناء جميع النسخ الثلاث للضريح – من الخشب الرقائقي، والخشب والجرانيت".

المصدر: نوفوستي