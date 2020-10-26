روسيا.. بركان كامتشاتكا ينشط تدريجيا - فيديو

أعلن مدير معهد علم البراكين والزلازل في فرع الشرق الأقصى لأكاديمية العلوم الروسية في كامتشاتكا أليكسي أوزيروف، أن نشاط بركان كليوتشيفسكوي بدأ يكتسب قوة تدريجية.

وقال: "ثوران بركان كليوتشيفسكوي في مراحله الأولى وهو يتزايد تدريجيا، وفي الأيام الأخيرة، بدأ ارتفاع الانبعاثات من فوهة البركان يصل إلى 450-500 متر".

وأضاف: "تدفق الحمم بدأ يتشكل على منحدر البركان بزاوية 32 درجة، كما يلاحظ تفرع إلى 6 – 7 تدفقات أصغر، ويصل طول أكبرها إلى حوالي كيلومتر".

يشار إلى أن البركان استئناف نشاطه في أوائل أكتوبر الجاري بعد توقف دام شهرين، حيث نشط في الفترة من نوفمبر 2019 إلى يوليو 2020.

ويصل ارتفاع جبل البركان إلى 4.8 ألف متر، ويبلغ عمره 7 آلاف عام، وهو مخروط منتظم يبلغ قطره حوالي 700 متر، ويقع أقرب تجمع سكاني على بعد 30 كيلومترا منه.

المصدر: "لينتا.رو"