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روسيا.. الإعلان عن بدء إنتاج لقاح "سبوتنيك-V" لفيروس كورونا صناعيا قبل حلول ديسمبر المقبل

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روسيا.. الإعلان عن بدء إنتاج لقاح
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تصنيع دفعة من لقاح "سبوتنيم-V" لفيروس كورونا
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أعلنت شركة روسية متخصصة في إنتاج الأدوية عن نيتها البدء في الإنتاج الصناعي للقاح الروسي الأول لفيروس كورونا المستجد، "سبوتنيك-V"، قبل حلول شهر ديسمبر المقبل.

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وفي تصريح صحفي، قالت المتحدثة باسم شركة "بيوكاد"، إيرينا كينيوخوفا، إن الشركة تعمل حاليا على تكييف تقنياتها الإنتاجية مع معايير اللقاح الذي تم تطويره في مركز "غاماليا" التابع لوزارة الصحة الروسية، والذي تم تسجيله رسميا في 11 أغسطس الماضي.

فيما أكدت شركة روسية أخرى وهي "بينوفارم" أن مصنعها في مدينة زيلينوغراد بضواحي موسكو بصدد إتمام استعداده للبدء في إنتاج لقاح "سبوتنيك-V" صناعيا.

المصدر: وكالة الأنباء الفدرالية

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