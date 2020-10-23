زعيم "روسيا العادلة" يصاب بفيروس كورونا

قال سيرغي ميرونوف رئيس حزب "روسيا العادلة"، إنه أصيب بعدوى فيروس كورونا المستجد، وفرض على نفسه العزلة الذاتية.

ونقل المكتب الصحفي للحزب، عن ميرونوف: "علمت أن الاختبار الذي اجتزته حول الإصابة بفيروس كورونا، أعطى نتيجة إيجابية. وفي هذا الصدد، يجب أن ألتزم بنظام العزلة الذاتية".

ووفقا لميرونوف، فإنه في حالة جيدة، ويخطط لمواصلة العمل عن بعد. وأضاف البرلماني: "سأواصل مناقشة جميع قضايا العمل بواسطة الفيديو".

في وقت سابق، أعلن رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين عن تزايد عدد النواب الذين أصيبوا وتعافوا من عدوى فيروس كورونا.

وسيرغي ميرونوف، من مواليد 14 فبراير عام 1953.

المصدر: تاس