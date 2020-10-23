جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يقتحم أوكارا لخليتين إرهابيتين شمال القوقاز

قال جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم، إن عناصره تمكنوا من كشف وتصفية خليتين للإرهابيين الدوليين من جماعة "التكفير والهجرة"، في جمهوريتي قراشايفو شركيسيا، وداغستان.

وجاء في بيان، صدر عن المخابرات الروسية: "تمكن رجال الأمن في منطقة مالوقراشايفسك في جمهورية قراشايفو شركيسيا، وفي مدن محج قلعة وكاسبيسك وإيزبيرباش بداغستان، من قمع أنشطة خليتين تابعتين لجماعة التكفير والهجرة، اللتين ضمتا أكثر من 20 شخصا".

ووفقا للأمن الفدرالي الروسي، مارس هؤلاء الترويج للعقيدة الراديكالية وعملوا في مجال تجنيد أنصار لهم.

وأشار جهاز الأمن، إلى أن المذكورين، "دعوا المسلمين الروس إلى رفض القوانين العلمانية ومؤسسات المجتمع المدني، وإلى إقامة دولة إسلامية - خلافة في شمال القوقاز".

وخلال دهم وتفتيش أماكن إقامة المعتقلين، عثر رجال الأمن على ثلاث قنابل يدوية، وثلاثة مسدسات، وخراطيش من عيارات مختلفة، وبندقية صيد، وأسلحة أخرى، بالإضافة إلى الكثير من المطبوعات المتطرفة.

المصدر: نوفوستي