الكرملين: لا نخطط لإغلاق شامل جديد والوضع الحالي يختلف جذريا عما كان في الربيع

نفت الرئاسة الروسية، اليوم الأربعاء، وجود أي خطط لفرض إغلاق شامل جديدة في البلاد، على خلفية ارتفاع وتيرة تفشي فيروس كورونا إلى مستوى غير مسبوق في الأيام الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ردا على سؤال من الصحفيين عن إمكانية إعادة فرض الإغلاق الشامل في البلاد: "ليس هناك أي أحاديث بهذا الشأن".

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وشدد المتحدث باسم الرئاسة على أن الظروف الحالية، رغم الديناميكية السلبية لتفشي كورونا، تختلف جذريا عما كان في الربيع الماضي، عندما اضطرت الحكومة إلى فرض نظام الحجر الصحي الذاتي في عموم البلاد لكبح جماح الجائحة.

وقال بيسكوف إن الحكومة الروسية نجحت منذ الربيع في إعادة بناء نظام الرعاية الصحية في روسيا بشكل نوعي، نظرا لاحتياجات فترة الجائحة، وتابع: "العمل الذي تم أداؤه قد آتى ثماره، ونظام الرعاية الصحية قادر الآن على مواجهة الضغط الذي تمارسه الجائحة".

وأوضح المتحدث أن تعديل نظام الرعاية الصحية شمل على وجه الخصوص إمدادات وسائل الحماية الشخصية وأجهزة التنفس الاصطناعي.

في الوقت نفسه، حذر بيسكوف من أن استمرار تفشي العدوى في البلاد يتطلب حذرا وجهودا ملموسة، مشيرا إلى أن الحد من انتشار الفيروس التاجي دون فرض إغلاق شامل يتوقف على الخطوات المتخذة على مستوى الأقاليم والإجراءات الوقائية التي يتخذها المواطنون.

وأشاد المتحدث بتفويض السلطات المحلية في أقاليم روسيا باتخاذ قرارات منفصلة في سبيل مكافحة الجائحة، قائلا إن هذا الأسلوب منح الحكومة مرونة أكبر في التعامل مع الخطر.

المصدر: تاس