روسيا.. تحقيق في وفاة 13 مريضا من المصابين بكوفيد في روستوف

تقوم الهيئة الفدرالية لمراقبة الرعاية الصحية "روس زدراف نادزور" في روسيا، بالتحقيق في أسباب وفاة العديد من المصابين بكوفيد-19، داخل مستشفى في مدينة روستوف على الدون.

وقالت الهيئة، في بيان لها: "بتكليف من وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، ستقوم روس زدراف نادزور، بالتحقيق في سبب وفاة 13 مريضا في أحد مستشفيات مدينة روستوف على الدون".

وفي وقت سابق، أفادت بعض وسائل الإعلام، بأن سبب الوفيات كان عدم وجود الكمية الكافية من الأكسجين لدى هؤلاء المرضى. وذكرت أن عددا من المرضى المصابين بكوفيد-19، في مستشفى رقم 20 في هذه المدينة، أصيبوا بالاختناق أثناء توقف طويل في إمدادهم بالأكسجين الطبي.

المصدر: نوفوستي