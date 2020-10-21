"سي إن إن": روسيا تستعد لاستئناف تجارب صاروخ "بوريفيستنيك" غير محدود المدى

أفادت قناة "سي إن إن" الأمريكية بأنها تلقت صور أقمار صناعية، تدل على استعدادات روسيا لاستئناف تجارب صاروخ "بوريفيتسنيك" المجنح، حسب زعمها.

وقالت "سي إن إن"، إن الصور التي التقطتها مؤسسة Planet Labs في سبتمبر الماضي، تبين أن هناك أنشطة حثيثة في موقع "بانكوفو" بمنطقة القطب الشمالي، والذي يقال إنه استخدم لتجارب صاروخ "بوريفيستنيك".

New satellite images captured by @planetlabs & obtained by CNN indicate Russia is preparing to resume test flights of its nuclear-powered cruise missile at a previously-dismantled launch site near the Arctic Circle, per @ArmsControlWonk & @DuitsyWasHere.https://t.co/mTfHeWCqzg — Zachary Cohen (@ZcohenCNN) October 20, 2020

وقال الخبيران مايكل دايتسمان وجيفري ليويس في معهد ميدلبوري للأبحاث، إن "الصور الجديدة تدل على انتهاء فترة التوقف" في الموقع المذكور، في إشارة إلى المعلومات حول تعليق تجارب الصاروخ بعد 2018.

وادعى الخبيران في تقريرهما بأن "الأنشطة وأعمال البناء الجديدة متطابقة لما هو ضروري لاستئناف تجارب إطلاق صاروخ "بوريفيستنيك" المجنح المزود بمحرك نووي".

كما نقلت "سي إن إن" عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر اسميهما، قولهما إن الولايات المتحدة على علم بأن روسيا تستعد للتجارب الصاروخية.

يذكر أن "بوريفيستنيك" هو نموذج واعد من صاروخ مجنح عابر للقارات، غير محدود المدى ومزود بمحرك يعمل على الطاقة النووية. وتم الكشف عن هذا الصاروخ لأول مرة في رسالة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الجمعية الفدرالية الروسية في 1 مارس عام 2018. وفي يوليو 2018 نشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع فيديو لإطلاق الصاروخ.

المصدر: سي إن إن