قديروف: المسلحون الذين تمت تصفيتهم في غروزني عادوا من سوريا بتكليف من الغرب (صور)

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أن المسلحين الذين قتلوا في مدينة غروزني صباح اليوم، عادوا إلى الجمهورية من الخارج بتكليف من أصحابهم الغربيين.

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ونشر قديروف عبر قناته في "تلغرام" صورا وبيانات للمسلحين القتلى، موضحا أنهم ظلوا مطلوبين من أجهزة الأمن منذ زمن طويل. وأضاف: "في الأزمنة الأخيرة كان هؤلاء الشياطين هاربين خارج حدود روسيا مختبئين في سوريا ودول أخرى. أما الآن فعادوا بعد تلقيهم طلبا من مموليهم الغربيين وقرروا تنفيذ عدد من الهجمات الإرهابية".

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Telegram@RKadyrov_95

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وتابع الرئيس الشيشاني: "لا بد أن كلاب جهنم هؤلاء نسوا أننا لم نقم بإعادة السلام والنظام إلى الجمهورية الشيشانية كي يقوم المجرمون باضطراب أمن المواطنين. وكل من يهدد الاستقرار في المنطقة سيتم القضاء عليه فورا. هكذا كان الأمر وهكذا سيبقى إلى الأبد!".

وعلم صباح اليوم عن مقتل أربعة مسلحين، أطلقوا النار على رجال الأمن في العاصمة الشيشانية غروزني. وكتب قديروف لاحقا في "تلغرام" قائلا: "هذا الصباح، خلال عملية خاصة لمكافحة الإرهاب تم تنفيذها بنجاح في منطقة أوكتيابرسكي في غروزني، قتل 4 عناصر من الجماعات المسلحة غير المشروعة. لقد خطط هؤلاء لتنفيذ عدد من الأعمال الإرهابية في المنطقة. وتمت مصادرة أسلحة ومعدات اتصالات وذخيرة من مكان الاشتباك".

وأضاف قديروف أن الوضع الحالي في عاصمة الشيشان وجميع أنحاء المنطقة "مستقر بشكل عام وهادئ".

المصدر: RT + نوفوستي