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مقتل 4 مسلحين و3 من رجال الأمن باشتباك مسلح في غروزني

أخبار روسيا

مقتل 4 مسلحين و3 من رجال الأمن باشتباك مسلح في غروزني
Sputnik
صورة أرشيفية لجثة أحد الإرهابيين في الشيشان.
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قال المركز الإعلامي التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا، إن أربعة مسلحين لقوا حتفهم، في مواجهة مع رجال الأمن في غروزني عاصمة الشيشان.

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وأضاف المركز، أن المواجهة المسلحة، أسفرت كذلك عن مقتل 3 من رجال الأمن.

ووفقا للمركز الإعلامي، اكتشف رجال الأمن خلال تنفيذ عمليات دورية وتفتيش يوم أمس، مع عناصر الحرس الوطني والشرطة، وجود مجموعة من المجرمين المسلحين في إحدى مناطق غروزني. وتمت محاصرة هؤلاء المسلحين في أحد البيوت السكنية في تلك المنطقة، وإعلان تنفيذ عملية مكافحة الإرهاب هناك.

وعرض رجال الأمن، على المسلحين الاستسلام، إلا أنهم ردوا على ذلك بإطلاق الرصاص من الأسلحة الآلية. وخلال تبادل إطلاق النار، تم القضاء على 4 من المسلحين، وقتل كذلك 3 من عناصر الأمن.

ويجري التحقيق حاليا في ظروف الحادث.

المصدر: وكالات

 

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