رئيس ديوان المحاسبة الروسي: أحيانا أتواصل مع بوتين "بعيدا عن الرسميات"

صرح رئيس ديوان المحاسبة الروسي، أليكسي كودرين، بأن هناك حالات يتواصل فيها مع رئيس الدولة، فلاديمير بوتين، "بعيدا عن الرسميات".

وفي حديث لوكالة "تاس" الروسية، أوضح كودرين أنه وبوتين يتبعان هذا الأسلوب من التواصل عندما يتناولان مواضيع لا علاقة لها بالعمل أو يناقشان "أمورا حياتية ما".

ونفى كودرين صحة شائعات عن أن بوتين، بعد انتقاله من بطرسبورغ إلى موسكو، أقام مؤقتا في منزل كودرين الصيفي بضواحي موسكو في انتظار إيجاد مسكن له في العاصمة. مع ذلك فقد ذكر أن بيت بوتين كان يقع قريبا من بيته، وكان الرئيس الروسي المستقبلي يزوره أحيانا مع ابنتيه.

وصرح رئيس ديوان المحاسبة بأن الفترة التي عاش خلالها في بطرسبورغ وفرت له لقاءات مهمة عدة، لكن تعرفه ببوتين أثر على مصيره أكثر من أي لقاء آخر.

وكشف كودرين أنه وبوتين عملا معا خلال فترة طويلة، بدءا من عملهما كنائبين أولين لرئيس بلدية بطرسبورغ، أناطولي سوبتشاك، ثم بعد انتقالهما إلى موسكو، حيث أصبح بوتين خلفا لكودرين في منصب رئيس مديرية المراقبة، فيما بدأ كودرين عمله في وزارة المالية الروسية.

المصدر، تاس