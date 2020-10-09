روسيا.. العثور على 300 كيس تحوي عظاما بشرية في حصن ألماني
Reuters SERGEI KARPUKHIN
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أعلنت كبيرة مساعدي رئيس قسم التحقيق في لجنة التحقيق الروسية بمدينة كالينينغراد، العثور على 300 كيس تحوي رفات وعظاما بشرية في أحد مباني حصن "شتاين" الألماني.
وقالت ناتاليا غاتسكو للصحفيين، إنه "تم العثور على حوالي 300 كيس بها عظام بشرية في أحد مباني الحصن الألماني في المدينة".
وأشارت إلى أنه "حسب البيانات الأولية، فقد تم تخزين الأكياس في الحصن من قبل منظمة تعمل في مجال البحوث الأثرية في مواقع البناء في المنطقة منذ عام 2013".
وأكدت غاتسكو، على فتح تحقيق للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادث.
المصدر: "نوفوستي"