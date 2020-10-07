بوتين: أؤمن بالقدر

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في برنامج لوكالة أنباء تاس، يبث بمناسبة عيد ميلاده، أنه يؤمن بالقدر، لكنه لا يعتقد أن "ما يحدث لا مفر منه".

وشدد بوتين في مشروع بعنوان "20 سؤالا لفلاديمير بوتين" على أن القدر يمكن أن يتغير".

ولفت الرئيس الروسي في هذا السياق إلى وجود "نظريات مختلفة وتعاليم مختلفة في هذا الشأن"، مضيفا أنه يرى أن "المرء إذا كان واثقا من نفسه وقوته، والأهم من ذلك، في صحة ما يفعله، فذلك يساعد كثيرا ويؤثر على مصيره".

المصدر: تاس