عالم فيروسات يتوقع أن تكون الموجة الثانية لكورونا في روسيا أكثر شدة

قال عالم الفيروسات الروسي أناتولي ألتشتين إن الموجة الثانية من فيروس كورونا في روسيا ستكون أكثر نشاطا، لكن نظام الرعاية الصحية جاهز لمواجهتها.

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وقال ألتشتين في تصريح بهذا الشأن: "نحن تجاوزنا الآن الرقم القياسي اليومي الرسمي المسجل في الربيع الذي كان عند 11.3 ألف إصابة. الموجة الثانية ستكون أقوى مما كانت عليه الأولى. لكننا جاهزون بالفعل والآن سنكافح هذا الأمر بشكل أفضل خاصة وأن اللقاح جاهز".

وحدد عالم الفيروسات موعد وصول روسيا إلى ذروة عدوى الفيروس التاجي، لافتا إلى أن ذلك مرتبط بشدة الزيادة في عدد حالات الإصابة، وتوقع أن تكون الذروة في موسم الخريف، وهي فترة نزلات البرد وأمراض الجهاز التنفسي العلوي، مضيفا أن ذلك "لا ينطبق علينا فقط، ولكن أيضا على الدول الأخرى".

وكان المقر الرئيس الخاص برصد الجائحة في روسيا قد أفاد في وقت سابق، بأن عدد الحالات الجديدة المكتشفة لـ "كوفيد -19" زاد خلال 24 ساعة بمقدار 11615، وبذلك بلغ العدد الإجمالي للإصابات في البلاد مليون و237504.

وجرى تسجيل أكبر عدد إصابات في موسكو- 4082 حالة، وفي سان بطرسبرغ - 411، وفي منطقة ضواحي موسكو- 347.

المصدر: نوفوستي