بوتين يقبل استقالة رئيس جمهورية داغستان

قبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، استقالة فلاديمير فاسيليف، من منصب رئيس جمهورية داغستان قبل انتهاء صلاحياته.

وأفاد المكتب الإعلامي للكرملين بأن بوتين وقع مرسوما حول "الإنهاء المبكر لصلاحيات رئيس جمهورية داغستان"، بعد تقديمه استقالته بصورة طوعية.

وعين الرئيس الروسي، بموجب المرسوم ذاته، سيرغي مليكوف، قائما بأعمال رئيس داغستان.

كما وقع بوتين مرسوما آخر بتعيين فاسيليف، الذي تولى رئاسة داغسنان على مدار أربع سنوات، مستشارا للرئيس الروسي.

المصدر: إنترفاكس