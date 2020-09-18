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عسكريون روس وبيلاروس يتدربون على تحرير رهائن

أخبار روسيا

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تدرب عسكريون من روسيا وبيلاروس على التعامل مع حالات اختطاف الرهائن على أيدي إرهابيين، وذلك ضمن مناورات "الأخوة السلافية".

وتوجه عسكريون من القوات الخاصة للدولتين على متن ثلاث مدرعات، ضمن تدريبات جرت قرب مدينة برست البيلاروسية، إلى مبنى حصلت فيه عملية تحاكي احتجاز رهائن، حسب سيناريو التدريبات.

ونجح العسكريون في القضاء على العدو المفترض داخل المبنى وشرعوا في عملية تمشيط المنطقة المحيطة بحثا عن إرهابيين مفترضين، كما تدربوا على تنفيذ عمليات إجلاء الجرحى من ميدان القتال وإسعاف المصابين على الأرض.

المصدر: RT

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