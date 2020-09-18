كورونا في روسيا.. الإصابات اليومية تقترب من الـ6000 لأول مرة منذ شهرين

لأول مرة منذ شهرين، تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا عتبة الـ5.9 ألف حالة، على خلفية استمرار الارتفاع التدريجي في وتيرة تفشي الوباء منذ بداية الخريف.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا الجمعة، في تقريرها اليومي، عن رصد 5905 إصابات جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 5762 إصابة أمس)، أي أكبر حصيلة منذ 20 يوليو الماضي عندما تم تسجيل 5940 إصابة.

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وأشار التقرير إلى أن الإصابات الجديدة تتوزع بين 84 من أصل أقاليم روسيا الـ85 (باستثناء دائرة نينيتس ذاتية الحكم الواقعة في أقصى شمال البلاد)، لافتا إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 24.5% من المرضى الجدد.

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 134 حالة وفاة، مقابل 144 وفاة في اليوم السابق.

وشهد إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة زيادة بـ0.5% خلال آخر 24 ساعة وأصبح 1091186 إصابة مؤكدة منها 19195 حالة وفاة و170784 حالة نشطة (ما يمثل ارتفاعا بـ432 حالة نشطة منذ يوم أمس).

وتماثل 5339 مريضا للشفاء من كورونا في المستشفيات الروسية منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 901207 أشخاص.

وتجاوز عدد الفحوصات المختبرية التي أجريت في روسيا حتى اليوم لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19" عتبة الـ42 مليونا، 346 ألفا منها خلال اليوم الأخير، ولا يزال قرابة 233.5 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

المصدر: RT