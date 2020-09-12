وفاة رقيب في الجيش الروسي متأثرا بإصابته في سوريا

توفي الرقيب في الجيش الروسي ميخائيل ميلشين بعد إصابته في 18 أغسطس الماضي بجروح خطيرة، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا عسكريا روسيا في محافظة دير الزور السورية.

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ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر طبي قوله اليوم الأحد، إن ميلشين توفي في أحد مشافي موسكو العسكرية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في 18 أغسطس مقتل ضابط روسي وإصابة عسكريين اثنين بتفجير عبوة مزروعة على جانب الطريق.

وأضافت الوزارة أن الانفجار وقع لدى مرور رتل عسكري روسي كان عائدا بعد تنفيذ عملية إنسانية، وزع فيها المساعدات على محتاجيها.

المصدر: وكالات