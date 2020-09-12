زعيم الشيوعيين الروس يعلق على فكرة إعادة هيكلة ضريح لينين

رد زعيم الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية غينادي زيوغانوف، على فكرة اتحاد المهندسين المعماريين في روسيا إعادة هيكلة ضريح فلاديمير لينين في الساحة الحمراء.

وأشار زيوغانوف إلى أنه لا يريد التعليق على "أية مبادرات استفزازية"، وشدد على أن الضريح والكرملين يخضعان لحماية "اليونسكو".

وقال: "لا يمكن تصور تاريخنا السوفيتي، بدون الساحة الحمراء وضريح لينين. لقد كانا شاهدين على عظمة روحنا المعنوية وجيشنا".

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وأشار إلى أنه من هنا بالذات، توجه في بداية الحرب الوطنية العظمى الجنود للدفاع عن موسكو والتصدي للنازيين، وفي وقت لاحق أقيم استعراض النصر الرسمي في نفس المكان. وفي هذا المكان تم استقبال أول رائد فضاء في العالم يوري غاغارين.

وقال زيوغانوف، إنه من المهم لكل من يريد الانخراط في فكرة إعادة هيكلة الضريح، أن يتذكر الأحداث التي جرت حوله.

المصدر: لينتا رو