زاخاروفا تعرب عن أسفها لسوء تفسير منشورها حول زيارة الوفد الصربي لواشنطن

عبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن أسفها لسوء تفسير منشور على حسابها في "فيسبوك" بخصوص زيارة الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتشيتش إلى البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي.

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وقالت زاخاروفا في تصريحات أدلت بها الاثنين: "كان المقصود واضحا، كان المنشور عن كيف يستخدم الشركاء الأمريكيون مختلف الحيل البروتوكولية بغية خلق إحساس بعدم المساواة أثناء المفاوضات.. فعلا من المؤسف أن كل شيء تمت قراءته ليس طبقا لما كان مكتوبا. والغريب أن البعض رأوا معاني أخرى في هذه المادة ولا أعرف لماذا، بينما المقصود كان واضحا ومفهوما بشكل عام".

وأكدت أن الجانب الروسي كان قد واجه حالات مشابهة في المفاوضات مع واشنطن.

وكانت زاخاروفا نشرت صورة على صفحتها في "فيسبوك" في الرابع من سبتمبر، للتعليق على زيارة فوتشيتش لواشنطن. وأظهرت الرئيس الصربي وهو يجلس على كرسي أمام طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأرفقت هذه الصورة بأخرى تظهر مشهدا فاضحا من فيلم "الغريزة الأساسية" (بيزيك إنستينكت) بمشاركة نجمة السينما شارون ستون، وكتبت في التعليق عليها: "إذا تمت دعوتك إلى البيت الأبيض وتم وضع كرسي وكأنك أثناء الاستجواب، فاجلس مثل الصورة رقم 2. أيا كنت. فقط صدق".

ولاحقا اعتذرت زاخاروفا عن المنشور وقالت إنه تم تفسيره بطريقة خاطئة ولم يعكس سوى رفضا لغطرسة الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات