ترامب: إسرائيل اتفقت على تطبيع العلاقات مع كوسوفو وصربيا ملتزمة بنقل سفارتها للقدس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة عن التوصل إلى اتفاق على تطبيع العلاقات بين إسرائيل وإقليم كوسوفو.

وأكد ترامب في تصريح أدلى به في المكتب البيضاوي اليوم الجمعة، تحقيق "اختراق كبير" بين إسرائيل وإقليم كوسوفو الذي تعترف باستقلاليته 97 دولة في العالم، مشيرا إلى أن الاتفاق المبرم يقضي بإقامة علاقات دبلوماسية بين الطرفين.

في الوقت نفسه، صرح ترامب بأن صربيا ملتزمة بنقل سفارتها إلى مدينة القدس في يوليو.

وأعلن ترامب، قبل اجتماع برئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش، ورئيس حكومة كوسوفو، عبد الله هوتي، أن الطرفين توصلا إلى اتفاق على تطبيع العلاقات الاقتصادية، واصفا ذلك "انفراجة كبرى".

وأعلن إقليم كوسوفو عن انفصاله عن صربيا في عام 2008.

ويأتي ذلك في ظل اتفاق التطبيع التاريخي المبرم الشهر الماضي بوساطة الولايات المتحدة بين إسرائيل والإمارات.

المصدر: رويترز