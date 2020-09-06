شويغو: كل طائراتنا القتالية ستجهز بنظام تصويب أثبت نجاعته في سوريا
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أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأحد، أن جميع الطائرات القتالية الروسية ستجهز بأحدث نظام التصويب المستخدم لإلقاء القنابل، والذي أثبت نجاعته في سوريا.
وقال شويغو لقناة "روسيا-24" التلفزيونية: "طورنا نظام تصويب خاصا بإلقاء القنابل لعله شبه مثالي، إذ تم تطويره واختباره ثم جرب في ظروف القتال، ونحن في الوقت الحالي نجهز به كل طائراتنا المزودة بأنظمة إلقاء القنابل".
وأشار الوزير إلى أنه يقصد بالتجربة القتالية أداء الطيران الحربي الروسي في سوريا.
المصدر: تاس