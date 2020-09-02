الكرملين يعلق على فكرة حظر الرموز الشيوعية في البرازيل!

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أنه لا توجد لدى الكرملين معلومات عن دعوة عضو الكونغرس البرازيلي، إدواردو بولسونارو، لحظر استخدام الرموز الشيوعية في البرازيل.

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واقترح عضو الكونغرس الوطني البرازيلي، نجل الرئيس اليميني الحالي للبلاد، إدواردو بولسونارو، حظر الرموز الشيوعية في البلاد وفرض عقوبة على كل من يتداولها.

ووفقا لمشروع قانون نشره على "تويتر"، فإن تصنيع وتوزيع وبيع العناصر التي تحمل هذه الرموز الشيوعية سيعاقب عليها بالسجن من تسعة إلى 15 عاما.

وعندما سأل الصحفيون بيسكوف عن موقف الكرملين من هذه المبادرة؟ أجاب: "ليس لدينا مثل هذه المعلومات".

ويتداول الكثير من مواطني أمريكا اللاتينية رموز الشيوعية وصور وتماثيل قادتها المشهورين، مثل الزعيم الثوري الأرجنتيني الأصل تشي غيفارا، وعدد من الشخصيات الروسية، منها لينين وستالين وغرهما.

المصدر:"نوفوستي"