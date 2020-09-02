أول وزير روسي يتلقى لقاحا ضد كورونا

قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، اليوم، إنه تم تطعيمه بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد، ليصبح أول وزير فيدرالي في الحكومة الروسية، يفيد علنا بتطعيمه باللقاح.

وأضاف مانتوروف، ردا على سؤال حول ما إذا كان قد استخدم اللقاح الروسي، بالقول: "نعم". وذكر أنه لم يرقد في المستشفى بعد التطعيم.

وقال: "كل يوم كنت اتصل مع ألكسندر ليونيدوفيتش غينسبورغ (رئيس مركز "غاماليا" الروسي للأوبئة والبيولوجيا المجهرية) وأبلغه عن حالتي. في الليلة الأولى ارتفعت درجة الحرارة قليلا، وفي اليوم الثاني مع الأخذ في الاعتبار أن الجسم يستهلك كمية كبيرة من الجلوكوز، شعرت بقليل من الألم في مؤخرة رأسي. في اليوم الثالث لم أشعر بأي شيء على الإطلاق. اليوم بعد أكثر من أسبوعين، يمكنني القول أنه لم يتغير شيء في الجسم".

وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين، أنه تلقى التطعيم ضد كوفيد-19.

المصدر: تاس