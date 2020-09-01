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تعيين ابنة رئيس الشيشان في منصب حكومي

أخبار روسيا

تعيين ابنة رئيس الشيشان في منصب حكومي
Sputnik MIKHAIL VOSKRESENSKY
عائشة قديروف
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أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، عن تعيين ابنته عائشة نائبة لوزير الثقافة في حكومة الجمهورية.

وكشف قديروف عن التعيين عبر حسابه في تطبيق "تلغرام" يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن لدى عائشة قديروف خبرة في إدارة مختلف المشاريع الثقافية.

وأعاد إلى الأذهان أنها كانت تدير دار الموضة "فردوس" التي عرضت من خلالها الثقافة والتقاليد الشيشانية على العالم، إضافة إلى مساهمتها في تطوير الفلهارمونية الشيشانية.

وأشار إلى أن تعيين ابنته في المنصب تم بمبادرة من وزير الثقافة الشيشاني حوج باودي دعاييف.

المصدر: نوفوستي

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