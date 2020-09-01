إصابات كورونا في روسيا تتخطى المليون

أفادت السلطات الصحية الروسة اليوم الثلاثاء، بأن عدد إصابات فيروس كورونا في البلاد وصل إلى مليون و48 حالة، بعد تسجيل 4729 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي، أن عدد الوفيات بكوفيد-19 زاد بواقع 123 حالة ليبلغ 17299 حالة منذ بداية تفشي الوباء.

وأضاف التقرير أن 6318 مريضا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما رفع مجموع المتعافين إلى 815707، لتبقى هناك 167044 حالة نشطة.

وأشار التقرير إلى أنه تم إجراء أكثر من 36,9 مليون فحص كورونا منذ بداية تفشيه في البلاد.

وفي العاصمة موسكو تراجع معدل الحالات اليومية إلى 641 إصابة و11 وفاة اليوم من 685 إصابة و12 وفاة أمس، وأصبح إجمالها 263059 إصابة و4832 وفاة.

وبتعافي 1262 شخصا خلال اليوم الأخير بلغ مجموع حالات الشفاء في المدينة 215383.

المصدر: RT