"الإنتربول" يكفّ البحث عن "طباخ بوتين"

أعلنت شركة "كونكورد مينيجمينت كونسالتينغ" الروسية، أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، أسقطت الدعوى المرفوعة ضدها، وكفت ملاحقة رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين.

وقالت الشركة في بيان أصدرته اليوم الاثنين: "توجه بريغوجين بعد الانتصار الذي حققته كونكورد مينيجمينت كونسالتينغ في القضاء الأمريكي إلى الإنتربول مطالبا بوقف ملاحقته".

وأضاف البيان: "تم اليوم تلقي وثائق من الإنتربول تفيد بأنها أوقفت هذه الملاحقة في 28 أغسطس".

وأصدرت محكمة في واشنطن في مارس الماضي حكما يدعم قرار وزارة العدل الأمريكية إسقاط الاتهامات عن بريغوجين المعروف بـ"طباخ" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وشركة "كونكورد مينيجمينت كونسالتينغ" بالتدخل في الانتخابات الأمريكية.

المصدر: RT + وكالات روسية