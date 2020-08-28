كورونا في روسيا.. 4829 إصابة و110 وفيات جديدة خلال يوم والحصيلة تتجاوز 980 ألفا

سجلت روسيا اليوم الجمعة 4829 إصابة و110 وفيات بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 4711 إصابة و121 وفاة في إحصائية أمس، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 980405 حالات، منها 16914 حالة وفاة.

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جاء ذلك في التقرير اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، الذي أفاد أيضا بأن إجمالي المتعافين من كوفيد-19 زاد بواقع 5905 أسخاص خلال اليوم الماضي ليصل إلى 789466، بينما تبقى هناك 165025 حالة نشطة.

وذكر التقرير أن 22.8% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وفي العاصمة موسكو تم رصد 654 إصابة جديدة مقابل 637 أمس، لتبلغ الحصيلة 260 ألف حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 4786 بعد تسجيل 10 حالات جديدة خلال اليوم الماضي مقابل 12 حالة في الحصيلة اليومية السابقة.

وتماثل 1280 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما رفع مجموع المتعافين في المدينة إلى 210908 أشخاص.

المصدر: RT