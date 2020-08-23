10 إصابات جراء تصادم بين حافلة ركاب وشاحنة في موسكو

أصيب 10 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث تصادم حافلة ركاب مع شاحنة في العاصمة الروسية موسكو، حسبما نقلت وكالة "إنترفاكس" عن مصدر مطلع.

وأشار المصدر إلى أن الحادث وقع على طريق في "موسكو الجديدة" (اسم أطلق على منطقة جنوب غربي موسكو تم ضمها إداريا إلى العاصمة الروسية في العام 2012).

وتابع المصدر أن جميع المتضررين تلقوا إصاباتهم بسبب سقوطهم داخل الحافلة، مضيفا أنه لا حالات حرجة بينهم.

وبحسب المصدر فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن سائق الشاحنة هو المسؤول عن وقوع الحادث".

المصدر: إنترفاكس