قتيلة وجرحى جراء انفجار للغاز في مبنى سكني بمدينة ياروسلافل الروسية

لقيت امرأة مصرعها وأصيب أربعة أشخاص بجروح جراء انفجار للغاز المنزلي أسفر عن انهيار جزء من مبنى سكني متعدد الطوابق في مدينة ياروسلافل الروسية، اليوم الجمعة.

وقال مصدر في وزارة الطوارئ الروسية إن فرق الإنقاذ تبحث عن طفل في الثامنة من عمره يمكن أن يكون عالقا تحت الأنقاض.

وذكرت الوزارة أن حوالي 160 شخصا تم إجلاؤهم من المبنى المكون من 10 طوابق بعد انفجار الغاز المنزلي الذي وقع في إحدى الشقق في الساعة 19:29 مساء اليوم، والذي أسفر عن انهيار الطابق الثالث والرابع والخامس.

وقال مصدر في وزارة الطوارئ إن السكان المنكوبين سيتم إيواؤهم مؤقتا في مبنى إدارة أحد أحياء المدينة.

المصدر: وكالات