مصرع 4 أشخاص بانهيار منجم فحم في روسيا

لقى أربعة من عمال المناجم اليوم السبت مصرعهم إثر انهيار خط ناقل للفحم في منجم بمدينة فوركوتا التابعة لجمهورية كومي في روسيا الاتحادية.

وقال مصدر في وزارة الطوارئ الروسية، إنه "في منجم فورغاشورسكايا إنهار رواق علوي به خط ناقل للفحم، مما أدى إلى مقتل أربعة من عمال الشركة".

وأضاف، أن "سبب الحادث قد يكون انتهاكا للعملية التكنولوجية"، وفقا للمعطيات الأولية.

وأكدت الوزارة مصرع العمال الأربعة نتيجة الحادث، مشيرة إلى أنه "تم انتشال جثث القتلى من تحت الأنقاض".

وأشارت إلى أن العمل مستمر على تفكيك أجزاء الهيكل المنهار، والذي يربط بين مباني التحميل والفرز على أراضي المنجم، مؤكدة مشاركة 4 فرق من رجال الطوارئ و7 آليات في أعمال الإنقاذ.

المصدر: "تاس"