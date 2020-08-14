استطلاع: 65.1% من الروس يثقون بالرئيس بوتين

كشف استطلاع أعده المركز الروسي للرأي العام "فتسيوم"، أن 65.1٪ من الروس يثقون بالرئيس فلاديمير بوتين.

وخلص الاستطلاع إلى أن 65.1٪ من المستطلعين أعربوا عن ثقتهم بالرئيس بوتين، فيما أكد 52.2٪ ثقتهم برئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين.

ونال زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي ثقة 29.9٪، وزعيم الحزب الشيوعي الروسي غينادي زيوغانوف ثقة 25.7٪، وزعيم حزب روسيا العادلة سيرغي ميرونوف 23.7٪.

المصدر: نوفوستي