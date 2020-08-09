غرق 4 طلاب أجانب في نهر فولغا الروسي حاولوا إنقاذ صديقهم

أعلنت سلطات مقاطعة فولغوغراد الروسية عن مصرع 4 طلاب من الهند غرقا في نهر فولغا، أمس السبت.

وقالت متحدثة باسم فرع لجنة التحقيق الروسية في المقاطعة إن طلابا من أحد معاهد مدينة فولغوغراد، وسط البلاد، وبينهم 4 طلاب هنود، ذهبوا للاستراحة على شاطئ النهر بالقرب من المدينة، حيث بدأ أحد الطلاب الهنود بالغرق فهرع أصدقاؤه الثلاث لنجدته.

وتابعت: "ولكن اتضح أنه لم يكن أحد منهم (بمن فيهم الغريق) يحسن السباحة، فلم يستطيعوا النجاة، وعثر رجال الطوارئ على جثثهم غداة الحادث".

المصدر: "نوفوستي"