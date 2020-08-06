روسيا.. استقرار ثابت في معدلات كورونا وحصيلة الإصابات تتخطى الـ870 ألفا

لا تزال معدلات تفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا عند مستوى مستقر، حيث سجلت السلطات الصحية خلال آخر 24 ساعة 5267 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 5159 إصابة في اليوم السابق.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في روسيا، اليوم الخميس، في تقريرها اليومي، أن الإصابات الجديدة تتوزع بين جميع أقاليم البلاد الـ85، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 26.2% من المرضى الجدد.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا حتى اليوم بـ0.6% خلال الساعات الـ24 الماضية وأصبحت الحصيلة 871894 إصابة، منها 180931 حالة نشطة، ما يمثل انخفاضا بـ2490 حالة نشطة منذ يوم أمس.

وأعلنت الغرفة عن رصد 116 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19" خلال اليوم الأخير، مقابل 139 وفاة في اليوم السابق، ما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 14606 حالات وفاة.

وتماثل 7331 مريضا بالعدوى للشفاء من كورونا في روسيا منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 676357 شخصا.

وأجري في البلاد حتى اليوم 29.7 ألف فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 283 منها خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال أكثر من 245 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

المصدر: RT