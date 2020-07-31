روسيا تلزم المسافرين الأجانب بحيازة نتائج فحص كورونا عند مغادرة بلدانهم

أصدرت السلطات الصحية في روسيا اليوم الجمعة قرارا يلزم المواطنين الأجانب المتوجهين إليها بحيازة وثيقة تؤكد عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد لحظة مغادرتهم بلدانهم .

ينص القرار الذي أصدرته كبيرة الأطباء الحكوميين في روسيا، آنا بوبوفا، اليوم الجمعة على ضرورة أن تكون بحيازة المواطنين الأجانب والأشخاص بلا جنسية، عند استقلالهم طائرة متوجهة إلى روسيا، لاسيما برحلة ترانزيت، وعند عبورهم حدود البلاد، وثيقة بلغة روسية أو إنجليزية تؤكد تشخيص عدم إصابتهم بالفيروس التاجي جراء فحص مختبري.

وبموجب القرار الجديد، لا بد أن تضم هذه الوثيقة نتائج فحص مختبري لتفاعل البوليمراز المتسلسل (PCR) خضع له المسافر قبل ما لا يزيد عن ثلاثة أيام من وصوله روسيا.

ويمكن أن تكون هذه الوثيقة بلغة الدولة التي تم إصدارها فيها، لكن شريطة أن تكون مصطحبة بترجمتها إلى اللغة الروسية، وينبعي أن تكون هذه الترجمة معتمدة لدى قنصلية موسكو في هذه البلاد.

ويتعين على المواطنين الأجانب القادمين إلى روسيا بهدف ممارسة العمل الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

ويدخل هذا القرار حيذ التنفيذ اعتبارا من يوم غد السبت أول أغسطس.

وحتى الآن، كان بإمكان المسافرين الأجانب الذين لا يملكون وثيقة تؤكد عدم إصابتهم بفيروس كورونا الخضوع لفحص الوباء في غضون ثلاثة أيام منذ وصول البلاد.

المصدر: نوفوستي