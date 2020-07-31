الكرملين يتوقع الإفراج عن الروس المحتجزين في بيلاروس

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم، إن الكرملين يتوقع أن يتم قريبا إطلاق سراح المواطنين الروس المحتجزين في بيلاروس منذ 29 يوليو.

وأضاف للصحفيين، أن الجانب الروسي لم يتلق حتى الآن أي معلومات، لتبرير احتجاز المواطنين الروس.

وقال بيسكوف: "لكننا نأمل، بل وحتى على قناعة، بأن زملاءنا البيلاروس سيبتون في هذا الحادث، ويطلقون سراح المواطنين الروس في المستقبل القريب".

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وأوضح أن الموقوفين لم يفعلوا أي شيء غير قانوني، وأن تواجدهم في هذه الجمهورية لا علاقة له بشؤون بيلاروس.

وذكر بيسكوف أن الموقوفين موظفون في شركة أمنية خاصة، ولم يلحقوا بطائرتهم وكانوا ينتظرون المغادرة، و"لديهم تذاكر سفر إلى اسطنبول".

المصدر: تاس