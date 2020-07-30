حوالي 8.9 ألف عسكري روسي تعافوا من كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، أن عدد العسكريين الذين تعافوا من فيروس كورونا المستجد، بلغ 8880.

وجاء في بيان عن الوزارة: "خلال الـ24 ساعة الماضية، تعافى 74 عسكريا من عناصر الجيش الروسي، بعد خضوعهم للعلاج من الإصابة فيروس كورونا المستجد. وبذلك وصل عدد المتعافين من المرض إلى 8880 شخصا".

وأضافت أنه يعاني من الإصابة بالفيروس حاليا 1112 عسكريا و170 مستمعا وطالبا في مؤسسات التعليم العسكري العالي، و12 موظفا مدنيا متعاقدين مع الجيش.

المصدر: إنترفاكس