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روسيا.. نسبة تعافي المصابين بالفيروس التاجي تتجاوز 75٪

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روسيا.. نسبة تعافي المصابين بالفيروس التاجي تتجاوز 75٪
Sputnik
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أظهرت اليوم بيانات المقر الرئيس المختص بالجائحة في روسيا، أن نسبة المرضى الذين تعافوا بعد إصابتهم بالفيروس التاجي بلغت أكثر من 75 ٪ من إجمالي عدد الحالات.

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وتعافى في روسيا إجمالا، 629655 شخصا منذ بدء الوباء، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بـ "كوفيد – 19" في 85 منطقة بالبلاد 834499.

وسجل في روسيا خلال يوم أمس 5509 حالات إصابة بالفيروس التاجي، ولم تظهر فيما نسبته 24.7٪ مظاهر سريرية للعدوى.

ولفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا إلى أنه على الرغم من انخفاض عدد حالات الإصابة بـ " كوفيد – 19"، إلا أن الوضع قد "يتأرجح في أي اتجاه".

كما أكدت آنا بوبوفا، رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين، أن روسيا خلال فترة انتشار العدوى، لم تشهد طفرات كبيرة للفيروس.

وفقا لتوقعات نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا، سيبدأ الإنتاج الصناعي للقاح المضاد للفيروس التاجي في سبتمبر المقبل.

المصدر: iz.ru

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