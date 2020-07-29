الأمن الروسي يعلن اعتقال خلية لمؤيدي "داعش" في بطرسبورغ

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية اليوم الأربعاء عن اعتقال خلية تضم مؤيدين لتنظيم "داعش" في مدينة سان بطرسبورغ خططوا لشن هجمات على عناصر الأجهزة الأمنية.

وأكدت هيئة الأمن الفدرالية في بيان لها أنها نفذت عملية أمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية أدت إلى إلقاء القبض على عدد من الأشخاص المنحدرين من إحدى دول منطقة آسيا الوسطى متورطين في تمويل "داعش".

وأشارت الهيئة إلى وجود معلومات تشير إلى أن هؤلاء المعتقلين الذين لم يتم الكشف عن عددهم، "كانوا يخططون لتنفيذ عمليات قتل بحق أفراد في الجيش والأجهزة الأمنية الروسية ثم مغادرة البلاد إلى الشرق الأوسط بغية الانضمام إلى مسلحي "داعش".

وذكر البيان أن عناصر الأمن صادروا في مكان إقامة المعتقلين وسائل اتصال وبطاقات مصرفية استخدمت لممارسة الأنشطة الإجرامية، مضيفا أن التحقيقات معهم مستمرة وتم رفع دعوى قضائية بتهمة الإسهام في الأنشطة الإرهابية.

المصدر: RT