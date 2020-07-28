مقتل رجل أمن بشمال القوقاز الروسي

أعلن الحرس الوطني الروسي (روس غفارديا) اليوم الثلاثاء، مقتل أحد أفراده في جمهورية إنغوشيا الروسية في شمال القوقاز.

وأوضحت الدائرة المحلية للحرس الوطني، اليوم الثلاثاء، أنه تم العثور على الرجل مقتولا داخل سيارة في منطقة سونجيتسكي بالجمهورية.

وأكد الحرس الوطني أنه يحقق في ملابسات الحادث، وأنه سيتم تقديم الدعم لأهالي العنصر الأمني المقتول.

من جهتها، ذكرت مصادر أمنية لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن مجهولين أطلقوا النار على سيارة العنصر الأمني على الطريق، وأنه توفي في الحال نتيجة الاعتداء.

المصدر: نوفوستي